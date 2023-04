Vers une interdiction des trottinettes à Bruxelles? «S’il n’y a pas d’amélioration, des mesures plus strictes seront envisagées»

« Toutefois, si d’ici un an, il n’y a pas d’amélioration en termes de sécurité routière et de respect des autres usagers, des mesures plus strictes seront envisagées », a-t-elle indiqué lundi, interrogée au lendemain de l’annonce de l’interdiction décidée à Paris.

« Nous devons sanctuariser le trottoir dans notre Région aux trottoirs souvent trop étroits et saturés de signalisation et autres. Nous devons protéger les piétons et particulièrement les plus fragiles d’entre eux, les PMR », a expliqué la ministre bruxelloise, se disant en outre « préoccupée » par les chiffres de sécurité routière des déplacements en trottinettes qui « ne sont pas bons ».