Bientôt du vin blanc sur le plus grand vignoble de Flandre

Après s’être installé dans la ferme de ses grands-parents en 2019, Pierre-Antoine Simoen, 33 ans, reprendra officiellement les 60 hectares en octobre. Soixante kilomètres de câbles et 10 000 plants de vignes sur une surface de 2 hectares et demi, c’est ce que le jeune agriculteur de Saint-Jans-Cappel s’est engagé à planter dans les trois prochaines années au sein de la ferme familiale. Pour le moment, 2,2 hectares sont plantés et l’agriculteur souhaite enraciner le reste de ses plants au printemps.

Les premiers bourgeons devraient apparaître en mars mais cette année, Pierre-Antoine Simoen a prévu de faire du bois, c’est-à-dire ne pas garder la production. « On fera quand même une petite vendange pour s’entraîn er », explique-t-il. La culture du raisin ne lui fait pas peur mais la partie transformation est nouvelle pour lui. « On fait du jus de pomme mais pas de cidre, dès qu’il y a de l’alcool, c’est différent », explique Pierre-Antoine Simoen qui prévoit de se former avec la chambre d’agriculture. Il lui faudra investir dans une cuve et une presse, un achat qui, Pierre-Antoine le souhaite, devrait être subventionné par l’État. Ce qui fait peur à l’agriculteur c’est l’oxydation car le vin reste un produit sensible : « Il ne faut pas que ça devienne du vinaigre . »