Tempêtes aux États-Unis: le bilan passe à au moins 32 morts

Neuf personnes ont notamment perdu la vie dans le comté de McNairy à l’est de Memphis, tandis que deux enfants et un adulte ont été tués à Memphis même lors de chutes d’arbres sur des habitations, a indiqué la police locale à l’AFP.

Les victimes du Tennessee s’ajoutent aux 17 autres recensées dans les États de l’Arkansas, du Mississippi, de l’Alabama, dans le sud, ainsi que dans celles de l’Illinois et de l’Indiana, dans le nord du pays, et du Delaware sur la côte Est.

Faire face aux dégâts

« Nous travaillons étroitement avec l’Etat de l’Indiana et les autres États touchés pendant qu’ils évaluent les dommages et nous nous tenons prêts à répondre à toute demande supplémentaire d’assistance fédérale », avait réagi dimanche le président américain Joe Biden, qui a aussi fait part de son soutien aux victimes et à leur famille.