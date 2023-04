Une Porsche 917 à 80.000€ : où est le piège ?

La Porsche 917 est une légende à plus d’un titre. D’abord, elle a failli couler la marque purement et simplement en raison de ses coûts de développement et de construction. L’histoire est trop longue pour être racontée ici. Mais surtout, c’est avec la 917 que Porsche remporte la première de ses 19 victoires aux 24 Heures du Mans. Le palmarès de la voiture en endurance est tel qu’elle a été élue Voiture de Compétition du Siècle par un magazine britannique. Aux dernières nouvelles, un exemplaire de Porsche 917 se négocie autour de 15 millions d’euros aux enchères. Celle-ci est affichée 80.000€. Alors, où est le piège ? Simple réplique ? Coquille vide ? Vous chauffez…

1:32

Soulevez la carrosserie de la Porsche et vous découvrirez… un circuit de course façon Scalextric. Et rien que ce circuit vaut le détour, puisqu’il s’agit d’une création qui évoque un film, dont l’acteur principal était lui-même un amoureux de course. Vous avez reconnu Steve McQueen et le film Le Mans. Outre le décor riche en détails, ce jouet hors norme est aussi proposé avec une généreuse série de petits bolides à l’échelle 1:32, tous des répliques de voitures ayant couru au Mans à la même époque que la Porsche 917. Un travail magnifique, et disons même émouvant quand on le regarde avec une âme d’enfant.