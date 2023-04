Course-poursuite à Bruxelles qui s’est terminée par un accident: jugement attendu le 11 mai

L’homme avait commis une série d’infractions au code de la route et provoqué une collision entre deux véhicules de police. Une voiture de police a été renversée et quatre agents blessés. Le jugement avait initialement été reporté à ce lundi afin de donner la possibilité au prévenu de prouver qu’il ne consomme plus de stupéfiants, opportunité que l’intéressé n’a pas saisie.

Le jeune homme avait attiré l’attention d’agents de police de Dilbeek, en périphérie bruxelloise, en circulant avec un cyclomoteur dépourvu de feux. Les policiers ont tenté d’arrêter l’individu qui a pris la fuite à grande vitesse. Commence alors une course-poursuite au cours de laquelle le fugitif commet de multiples infractions au code de la route.