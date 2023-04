L’association «pour mon village» de Momignies devient le «Friend’s club»

Il y a quelques jours, les membres de l’association « pour mon village » de Momignies ont annoncé une restructuration sur leur page Facebook. Une nouvelle organisation s’accompagne d’un changement de nom en «Friend’s Club ».

« L’âge et l’état de santé de certains de nos membres fait qu’il faut changer nos objectifs. Nous les remercions pour leur participation et nous leur souhaitons un repos bien mérité », expliquent-ils via un communiqué.