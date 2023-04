Le numérique au service de la nostalgie

Au risque de passer pour des rétrogrades, nous ne sommes pas les derniers à pester contre la surabondance de nouvelles technologies, surtout quand elles nous semblent ne rien apporter. L’hyperscreen de Mercedes ? Mouais. Le petit écran supplémentaire devant le passager chez Porsche, Ferrari et bientôt Lamborghini ? Laisse tomber. Des écrans centraux de plus en plus démesurés ? Faut arrêter ! Mais dans l’ID.2, la technologie a trouvé une utilisation franchement cool. Mais peut-être disons-nous cela parce que, justement, nous sommes rétrogrades.

Affichage old school

Les concepteurs de la voiture ont en effet eu l’idée géniale de proposer des modes d’affichage « à l’ancienne ». Pour le combiné d’instrument, on peut par exemple opter pour un compteur de Coccinelle, ou encore pour le tableau de bord typique des VW des années 80-90. Petit coup d’œil à droite, et on voit, sur l’écran multimédia, un cadran analogique d’autoradio « antique ». Parmi la foultitude de gadgets insensés qu’on peut trouver dans une voiture moderne, celui-là, on le veut ! Nous aimons d’autant plus l’idée qu’il y a 5 ans, votre serviteur l’avait suggérée à un constructeur connu pour ses tableaux de bords très caractéristiques. Alors, M. Citroën, elle était pas chouette, cette idée ?