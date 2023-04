SsangYong Torres EVX : fer de lance d’une nouvelle offensive

Ces dernières années, l’histoire de SsangYong a tenu du funambulisme. Menacée plusieurs fois de faillite, la marque a trouvé refuge et stabilité au sein de KG Group, un consortium industriel coréen, actif entre autres dans la chimie et la sidérurgie. Récemment, on a d’ailleurs appris que l’activité automobile avait été rebaptisée KG Mobility. Le nom SsangYong continuera toutefois à être utilisé pendant quelque temps encore, histoire, on imagine, de ne pas repartir de zéro en termes de notoriété. Mais le sujet du jour, ce sont les futurs modèles, qui viennent d’être dévoilés au Salon de Seoul.

Que des SUV électriques

Le premier de cordée est le Torres. Déjà commercialisé sur certains marchés, ce SUV au look très réussi avait été promis à l’Europe en version électrique. A défaut de données techniques, on a maintenant les images de ce Torres EVX, qui devrait nous arriver courant 2023. Pour plus tard, KG Mobility annonce encore d’autres SUV électriques. D’abord un « full Size », nom de code F100, au design moderne et musclé. Ensuite, le O100 est un pick-up qui reprend toute la partie avant du Torres, et qu’on voit bien un jour prendre la place de l’actuel Musso. Enfin, séquence nostalgie avec le KR100, qui évoque sans faux semblant le Korando de la fin des années 90, avec lequel SsangYong avait rencontré son premier succès européen. Le constructeur ne manque donc pas de projets, les produits ne manquent pas de pouvoir de séduction, et si la tradition est respectée, le rapport qualité/prix sera canon. Maintenant, y a plus qu’à…