Procès des attentats à Bruxelles: «J’étais terrorisée à l’idée qu’il y ait une 2e bombe»

« Quand on a passé Schuman », où siègent les institutions européennes, « je me suis sentie soulagée ». Mais ce qu’elle redoutait s’est produit à Maelbeek, a témoigné lundi Marie Suleau, au procès des attentats de Bruxelles. Terrorisée, la jeune femme avait « très peur qu’il y ait une deuxième bombe ». « Au départ, je ne me sentais pas légitime de venir témoigner », a tenu à préciser d’emblée cette femme âgée de 40 ans. « C’est en parlant avec d’autres parties civiles que je me suis convaincue. »

Le matin du 22 mars, Marie Suleau est partie de Liège, en train, avec sa fille cadette. Durant le trajet, elle entend parler des attentats à l’aéroport de Zaventem. Après avoir déposé son enfant à la crèche à Auderghem, elle embarque dans la rame numéro 3 du métro à la station Herrmann-Debroux afin de se rendre au travail.

« Soulagée » « Comme beaucoup de monde, j’avais les yeux rivés à mon téléphone. Je ne me sentais pas très à l’aise d’être dans le métro et de passer par Schuman, un endroit potentiellement à risque », confie-t-elle. Passé cet endroit, « je me suis sentie soulagée. » Mais ce qu’elle appréhende se produira une station plus loin, à Maelbeek.

« Je me souviens m’être retrouvée par terre. J’étais terrorisée, j’avais très peur qu’il y ait une deuxième bombe et du coup, je tentais de me cacher », explique-t-elle. « Je me suis sentie bête d’être dans ce métro. Je ne voulais pas mourir, je ne voulais pas laisser mes filles », a-t-elle poursuivi. « J’ai entendu des coups, que j’ai associés à des tirs. J’ai eu très peur que quelqu’un n’arrive pour nous » abattre, a-t-elle déclaré, gardant en mémoire ce qui est survenu aux attentats de Paris en novembre 2015. Elle a compris plus tard que ces coups venaient en fait de personnes coincées dans le métro qui essayaient de faire sauter une fenêtre. Découverte de la gravité de la situation Une fois sortie de la station, cette employée au service public de Wallonie est partie à pied. Sur le chemin, elle a été accueillie dans un snack où la télévision était branchée. « Petit à petit, je découvrais la gravité de ce qui s’était passé. » C’est en regardant les infos qu’elle se rend compte à quel point elle a été « proche de tout ça ». « Au fur et à mesure que j’en apprenais sur les faits, l’événement traumatique augmentait. » S’en sortant avec des séquelles principalement respiratoires, la jeune femme a très rapidement repris le travail. Mais en 2021, « j’ai développé des douleurs dans le dos », qui irradiaient jusqu’à sa jambe. Elle a entrepris plusieurs examens médicaux, qui n’ont rien révélé d’anormal. « Ça a empiré au point que je ne pouvais plus dormir. J’ai commencé à avoir des angoisses, à développer de l’anxiété, à faire des insomnies et des cauchemars liés aux attentats, à avoir des problèmes de digestion. J’ai alors commencé à suivre une thérapie », indique-t-elle. Un état de vigilance quotidien « Depuis lors, je suis dans un état de vigilance quotidien. Quand je prends le métro, le train ou en traversant la rue, je me dis que quelqu’un peut venir me faucher. »