«Je suis la dame qu’on sort du placard une fois par an»: Valérie Damidot évoque son rôle d’animatrice sur TF1

Ce 1er avril, Valérie Damidot était l’invitée d’Isabelle Morizot sur Europe 1. L’occasion pour l’animatrice d’évoquer son parcours surtout sur M6, puis sur NRJ12, et enfin sur TF1, depuis 2017 où elle est à la tête de « Mon plus beau Noël » ou encore des « Plus Belles Vacances ».

Et de poursuivre : « Au début, on a fait le pilote d'une émission qui est passée une semaine et qui s'appelait ‘Les Français ont du génie’. Après, j'ai fait ‘Danse avec les stars’, ‘Mon plus beau Noël’, ‘La vie secrète des chats’ et maintenant, je fais une fois par an ‘Les plus belles vacances’. » Valérie Damidot relativise et n’en perd pas son humour !