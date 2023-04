Paralysé de l’arrière-train, Pinou roule avec une charrette: «C’est le lapin le plus rapide de Battice!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un peu comme Sabrina Servais et sa fille Célia lorsqu’elles l’ont découvert dans une animalerie, vous êtes nombreux à avoir réagi suite à l’article paru au sujet de ce lapin paralysé de l’arrière-train. Quelques personnes ont même été plus loin en proposant leur aide afin de permettre à Pinou de se déplacer de manière plus aisée. C’est donc avec joie et émotion que la famille hervienne devenue propriétaire de Pinou a reçu une charrette.