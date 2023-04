C1, Coupe et Championnat: en grosse difficulté, le PSG peut-il tout perdre?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que le PSG soit éliminé de la Ligue des champions au mois de mars, cela n’est malheureusement plus une surprise pour les supporters parisiens. Que son parcours en Coupe de France se soit arrêté en 8e de finale, après une défaite à Marseille, est un peu plus étonnant. Que son titre annoncé de champion de France soit aujourd’hui sous la menace de Lens et de l’OM est, par contre, totalement inattendu.

Le PSG peut-il tout perdre ? Après avoir concédé ses deux premières défaites à domicile lors des deux dernières journées de championnat, face à Rennes (0-2) et dimanche soir face à Lyon (0-1), le groupe de Christophe Galtier semble désormais capable du pire alors qu’il nous avait habitués au meilleur, du moins en Ligue 1, où il survole généralement le classement (huit titres sur les dix dernières saisons).