La police lance un avis de recherche pour retrouver le tueur de Djamel, abattu dans sa voiture à Woluwe-St-Pierre

Djamel, 38 ans, exécuté au volant de sa voiture tandis qu’il était au feu rouge sur l’avenue de Tervueren, à Woluwe-Saint-Pierre: le tireur ne lui a laissé aucune chance de survivre! Sudinfo est parvenu à joindre en Algérie la famille de Djamel K. qui a été victime d’une exécution en pleine rue, au beau milieu du trafic, une fois l’obscurité tombée, à Woluwe-Saint-Pierre…

La victime de 38 ans, Djamel K. - D. R.

Par D. H.

Le crime s’est déroulé sur l’avenue de Tervueren, le long du parc Parmentier, à hauteur du carrefour formé avec le boulevard de la Woluwe, à Woluwe-Saint-Pierre, ce mercredi soir, aux alentours de 21 h 00, une fois l’obscurité tombée. Selon nos informations, la victime se trouvait au volant de sa voiture à l’arrêt au feu rouge lorsqu’elle a été la cible de tirs effectués avec une arme de guerre de type fusil d’assaut.

Le tireur est sorti d’une autre voiture qui suivait celle de la victime avant de littéralement la fusiller. Il s’agissait là d’une véritable exécution. La victime n’avait aucune chance de survivre.

Exécution

Les secours – une ambulance et un SMUR – ont rapidement été appelés sur place par la police et n’ont pu que constater le décès de la victime à l’issue d’une tentative de réanimation infructueuse. Le corps de la victime, qui gisait au beau milieu de la route, à côté de sa voiture, a ensuite été recouvert d’un drap blanc, le temps que la police cache la macabre scène avec des panneaux destinés à cet effet. Sur le lieu du crime, pas moins de 8 douilles de calibre 7.62 ont été retrouvées par les enquêteurs de la PJF.

Toujours selon nos informations, la victime est Djamel K. Il s’agit d’un Bruxellois de 38 ans d’origine algérienne. Il laisse derrière lui une femme et trois enfants en bas âge. Sudinfo est parvenu à joindre son grand frère et son père en Algérie, à Tiaret, d’où Djamel K. est originaire. « Djamel est arrivé en Belgique en 2009. Au début, il n’avait pas de papiers et il s’est fait arrêter pour vol alimentaire. Il a fait trois mois de prison pour cela et, puis, il ne s’est plus jamais fait connaître des autorités judiciaires. Il s’est marié avec une Marocaine et ils ont trois enfants ensemble. Selon sa femme, c’est un ancien ami de Djamel qui l’aurait tué ou qui l’aurait fait tuer. C’est un Algérien d’une quarantaine d’années originaire d’Oran avec qui Djamel s’est disputé pour on ne sait quelle raison. C’est entre guillemets son seul ennemi connu et, aujourd’hui, il fait comme si rien ne s’était passé, ce qui est curieux comme comportement », nous ont-ils expliqué.

« Assassinat »

« Ce 29 mars vers 21 h 00, la police a été appelée à intervenir, au carrefour de l’avenue de Tervueren et du boulevard de la Woluwe, pour une personne inanimée dans son véhicule. Une fois sur place, plusieurs témoins ont indiqué qu’un deuxième véhicule serait impliqué et que des coups de feu auraient été tirés. Les secours ont immédiatement été appelés sur place. Après avoir tenté de réanimer le conducteur, ceux-ci n’ont pu que constater le décès de celui-ci. Un périmètre d’exclusion judiciaire a alors été mis en place afin de préserver les traces utiles à l’enquête », a indiqué Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles.

« Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête, à savoir l’audition des témoins, l’enquête caméra et l’intervention du laboratoire scientifique de la police judiciaire fédérale. Une juge d’instruction a été requise du chef d’assassinat et est descendue sur les lieux en présence du parquet, du médecin légiste et de l’expert balistique. L’enquête se poursuit et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera pas d’autres commentaires sur ce dossier », a-t-elle ajouté.