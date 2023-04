Supporters du Sporting de Charleroi, le retour de la traditionnelle séance de dédicaces des Zèbres au Cora de Châtelineau, c’est ce mercredi !

Entre la crise sanitaire et le dernier « fan day » organisé en pleine fenêtre internationale, cela fait belle lurette que les supporters carolos n’ont plus eu l’occasion de retrouver les joueurs et le staff pour une séance de dédicaces. Eh bien, ce mercredi, cette longue attente prendra fin puisque l’ensemble du groupe sera présent au Cora de Châtelineau de 14h à 16h30 pour rencontrer ses sympathisants.

Ce rendez-vous chez l’un des partenaires du club carolo était une véritable tradition avant que la crise du Covid ne vienne perturber toutes ces bonnes vieilles habitudes. Dans un passé récent, il est arrivé de retrouver quelque 1.500 supporters dans le centre commercial à cette occasion.