Chez Ecolo, on travaille en famille à Ixelles: «Ils ont été engagés pour leurs compétences»

Placer des proches dans les cabinets politiques, c’est devenu une pratique courante dans la politique en Belgique et à Bruxelles. C’est légal, mais d’un point de vue éthique, cela pose question. D’autant plus qu’il s’agit d’argent public. Ce week-end, ce sont du côté de la commune d’Ixelles et d’Ecolo que les regards se sont posés. Certains ont accusé sur les réseaux sociaux les Ecolos de népotisme car plusieurs conjoints d’élus Ecolo se retrouvent dans des cabinets. Pour rappel, la définition de népotisme est « abus de quelqu’un qui use de son autorité pour procurer des avantages aux gens de sa famille ».