Connectow, le nouveau projet numérique de Wavre: un environnement innovant et évolutif pour la Ville

Ensemble, elles bénéficient d’une subvention de 3,9 millions d’euros octroyée par le Fonds Numérique Européen. Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) dont la motivation est de contribuer conjointement à façonner l’avenir numérique européen. Les moteurs socio-économiques dans un contexte européen plus large et les objectifs de développement durable, tels que formulés par les Nations Unies, sont le point focal et la boussole du projet.

Cette collaboration unique entre l’UE, la Ville de Wavre et Citymesh marque clairement la poursuite des objectifs européens fixés par la HaDEA (Agence Exécutive Européenne Santé et Numérique) de réaliser un réseau européen large et sécurisé, pour et par les Européens.