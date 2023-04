Voici la marque de smartphones Android la plus recommandée en Belgique

« Les résultats de l’étude montrent que la marque OnePlus est connue et appréciée des Belges. Les smartphones phares de OnePlus, tels que le dernier OnePlus 11 5G, sont particulièrement demandés. Nous sommes fiers d’être la marque Android que les utilisateurs belges recommandent le plus à leurs amis et à leur famille. Cela nous motive à réaffirmer la mission de OnePlus en Belgique et à offrir à un nombre croissant de consommateurs belges des technologies et des produits innovants à des prix abordables », déclare Alexander Vanderhaeghe, Country Manager chez OnePlus Benelux.