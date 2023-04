Jusqu’à 6 ans d’emprisonnement ferme pour un trafic de cocaïne à Bruxelles et en Brabant wallon

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Bassel H., un habitant de Dilbeek né en 1995, à six ans d’emprisonnement et à une amende de 24.000 euros. La justice a également ordonné qu’une somme de 40.000 euros soit confisquée à ce prévenu. Son frère Youssef H., né en 1999 et habitant à Etterbeek, écope de 5 ans de prison, d’une amende de 16.000 euros et 25.000 euros lui sont confisqués.

L’organisation avait été découverte à la suite de contrôles routiers qui avaient permis d’arrêter des livreurs de cette organisation, alors qu’ils étaient chargés d’apporter des boulettes de cocaïne à des clients brabançons wallons dans la région de Wavre et Rixensart. Ce fonctionnement de type «Centrale», qui se développe ces dernières années notamment à Bruxelles et en Brabant wallon, consiste à prendre des commandes de consommateurs via des applications de type «Telegram» ou par téléphone. Un «dispatcher» qui reçoit ces commandes contacte alors des livreurs qui, après s’être approvisionnés chez une nourrice, se rendent chez les clients ou à certains points de rendez-vous pour délivrer les quantités convenues.