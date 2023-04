Tour du Pays Basque: Ethan Hayter enlève la première étape au sprint (vidéo)

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté la 1re étape du Tour du Pays Basque (WorldTour), disputée lundi sur une distance de 165,4 km entre Vitoria-Gasteiz et Labastida, en Espagne. Le Britannique l’a emporté au sprint devant le Suisse Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) et l’Espagnol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo).

La 6e étape, samedi, sera l’étape reine de cette édition 2023. Au total, sept difficultés sont répertoriées, dont trois cols de 3e catégorie, un col de 2e catégorie et trois cols de 1re catégorie, dans cette étape de 137,8 km à Eibar.

Vainqueur l’an dernier, le Colombien Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers) est candidat à sa succession. Ses principaux rivaux seront le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Enric Mas, Simon et Adam Yates, ou les locaux Mikel Landa et Ion Izagirre, vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain samedi, sont attendus sur l’épreuve.