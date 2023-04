Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En s’imposant à Eupen, Anderlecht a sauvé l’essentiel : conserver sa place dans le Top 8 à trois journées de la fin de la phase classique. S’il bat Westerlo dimanche prochain au parc Astrid, le Sporting dépassera les Campinois à la différence de buts pour sauter à la septième place. Ce serait une belle façon de ne plus devoir (trop) se préoccuper de l’éventuel « replay » de Charleroi-Malines.

Plus que jamais, le RSCA garde son sort en main dans la lutte pour les Playoffs 2 alors qu’outre la réception de Westerlo, il devra aussi se rendre à Genk et recevoir Malines. Un programme pas évident mais ceux de Westerlo (à Anderlecht, contre Bruges, à Seraing), de Charleroi (contre Z-Waregem, au Standard, contre Genk) et du Cercle (à l’Antwerp, contre Saint-Trond, à Z-Waregem) ne sont pas forcément plus abordables. La confiance, la mentalité et un brin de réussite ont souvent fait la différence en faveur des Mauves ces dernières semaines. La vraie question est de savoir si leur noyau sera suffisamment large et costaud pour supporter la pression – Riemer a parlé d’un « jeune groupe plus nerveux ces derniers temps » – ainsi que l’enchaînement des rencontres, la double confrontation contre l’AZ Alkmaar risquant elle aussi de laisser des traces.

de videos

Alors que les blessures n’épargnent plus les Bruxellois, ceux-ci s’apprêtent à disputer, en l’espace de quinze jours, cinq rencontres capitales pour leur avenir. L’équilibre reste fragile. Coïncidence ou pas, c’est après les sorties d’Ashimeru et Raman pour Kana et Stroeykens que le RSCA a perdu le fil dans les cantons de l’Est.