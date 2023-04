La mère porte plainte suite aux dégâts à sa voiture… commis par son fils et un ami à Stavelot!

« Le fils et un ami sont allés faire la java en soirée. En revenant vers 5 heures du matin, ils ont percuté un arbre et un poteau de clôture. Et ils n’ont rien dit à maman », explique la police.

La propriétaire de la Kia Ceed a donc appelé la police, avant d’apprendre la vérité. « J’avais donné les clés de ma maison à mon fils, car il devait aller boire un verre à pied avec son ami un peu plus loin. Mais l’ami a pris le trousseau qui contenait aussi les clés de ma voiture et est monté dans l’auto. Il était saoul, mon fils est monté comme passager et ils ont fait cet accident. C’est sûr que mon fils est responsable de ne pas me l’avoir dit, d’avoir caché son méfait, mais ce n’est pas lui le coupable de l’accident », précise la maman.