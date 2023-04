La mère porte plainte suite aux dégâts à sa voiture… commis par son propre fils à Stavelot!

Une Stavelotaine de 36 ans est allée porter plainte à la police ce dimanche matin. Normal : vers 8 h 30, elle avait retrouvé sa voiture accidentée, devant sa maison. Et, comme trop souvent dans ces cas-là, l’auteur ne s’était manifesté.

« Le fils et un ami sont allés faire la java en soirée. En revenant vers 5 heures du matin, ils ont percuté un arbre et un poteau de clôture. Et le fiston n’a rien dit à maman », explique la police.