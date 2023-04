Le spectacle Kill Fiction donné au Théâtre Jardin Passion à Namur du 4 au 15 avril

Le spectacle Kill Fiction de David Nobrega débarque au Théâtre Jardin Passion à Namur de ce mardi 4 au samedi 15 avril (excepté les 9 et 10), chaque soir à 20h30.

Kill Fiction met en scène six personnages qui évoluent dans un huis clos tendu. Le synopsis est le suivant : «Marcel d’Alembert, surnommé « Love », monte une arnaque avec la mafia de son quartier. Le plan foire, sa femme meurt, son fils est kidnappé. Il va devoir rembourser sa dette pour récupérer le fruit de ses entrailles. Truand malgré lui, il obéit aux ordres : il tue, vole et fait le café. Il est doué, il monte rapidement les échelons, si bien que sa famille ne peut rapidement plus se passer de lui, quoi que…»