Le fidèle assistant de Vincent Kompany va très mal: «Je me trouve dans le couloir de la mort»

Les supporters d’Anderlecht se souviennent de lui. Et pas que les Mauves… Craig Bellamy est un ancien joueur de football à succès ayant évolué notamment à Liverpool et Manchester City. Le Gallois s’est reconverti dans le coaching et est devenu le fidèle assistant de Vincent Kompany, un T1 qui était très ému il y a un peu moins de deux ans à Anderlecht quand, après avoir convoqué la presse, il avait annoncé, en larmes, le départ de son T2, lui qui souffrait de dépression depuis trois ans et qui prenait des médicaments pour essayer de s’en sortir.

Depuis, les soucis se multiplient pour Bellamy. Certes, il a retrouvé le sourire en retrouvant Kompany à Burnley, un club qui n’est plus qu’à un succès de la promotion en Premier League. Mais sur le plan privé, les galères se succèdent. « Ma vie est littéralement au point mort, c’est comme si j’étais dans le couloir de la mort », a-t-il ainsi lancé à nos confrères du Daily Mail.