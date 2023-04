À peine séparés de leur moitié, un frère et une sœur voient leurs ex sortir ensemble: une photo nue les fait vriller à Basècles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Samia et Zakaria (prénoms d’emprunt) sont frère et sœur. Leur relation est fusionnelle. Elle l’est encore davantage lorsque Samia rencontre Mathieu (emprunt), le meilleur ami de Zakaria. La jeune dame décide d’entamer une relation avec celui-ci. Une histoire qui dure dix belles années et où sont issus deux enfants. De son côté, Zakaria fait la rencontre de Marion (emprunt). Leur amour les unit durant huit ans.

Mais tout à coup, des tensions naissent dans les deux couples. Samia et son conjoint ne parviennent plus à se comprendre, ils se séparent. Les solutions pour la garde des enfants sont finalement trouvées, malgré des distensions assez importantes. Quelque temps plus tard, Zakaria se retrouve célibataire lorsque Marion décide de mettre fin à la relation. Un véritable coup de massue pour l’homme de 26 ans. La tristesse et les remords animent son quotidien. À cet instant, il reçoit une photo sur son smartphone. Cette image lui fait péter les plombs…