Sacha, ex-candidat de Secret Story, met en garde sur les dérives de la chirurgie: «J’ai élargi mon sexe et je le regrette, j’aurais dû dire non» (vidéo)

Sacha Buyse, quand on regarde une photo de vous avant et maintenant, il y a eu énormément de changements en quelques années. Qu’avez-vous refait ?

J’espère que j’ai changé en positif (rires). J’ai refait le nez, un BBL, une liposuccion complète avec réinjection de graisse dans les fesses. J’ai également mis des implants fessiers et j’ai refait mes oreilles. Cela ne sert à rien de compter le nombre d’opérations, je suis refait de la tête aux pieds.

Est-ce que vous regrettez toutes ces opérations ?

Je ne peux pas dire que je regrette toutes les opérations mais certaines oui. Je n’aurais jamais dû faire la pénoplastie par exemple, qui consiste à élargir le sexe masculin en réinjectant de la graisse qui vient d’une autre zone.

Vous évoquez justement l’opération en dessous de la ceinture que vous regrettez. Il y a quelques années, elle a été filmée et diffusée sur Youtube par Jeremstar. Pourquoi un tel choix ?

La pénoplastie m’a enlevé toute crédibilité. J’étais jeune et j’ai été pris de court au moment de l’intervention. Non pas par la Clinique ni par l’agence du tourisme médical, ni par le médecin. Je me retrouve en Tunisie, j’ai 23 ans. Je suis tout seul, loin de ma famille, avec une équipe de tournage qui est censée être là pour filmer mes complexes. Et le jour de mon opération, on m’annonce qu’on aimerait bien m’opérer en-dessous de la ceinture, que cela pourrait aider un maximum de jeunes ou de gens complexés. « Je sais que ce n’est pas une opération anodine mais tu verras Sacha, tu vas passer un beau message », voilà ce qu’on me disait. Si je peux le dire, je n’en avais pas besoin. Je l’ai fait car je n’ai pas osé dire non. Je regrette, j’aurais dû dire non.

La dernière opération a été celle de trop : les implants fessiers…

Oui, d’autant plus que mon implant a été fissuré. Une poche se déplace désormais dans la fesse. Heureusement, la fissure n’est pas placée à côté des vaisseaux sanguins. Même si aujourd’hui la fissure n’est pas dangereuse, je vais devoir aller l’enlever.

Mais quand vous repensez à toutes ces chirurgies, vous savez pourquoi vous en avez fait autant ?

Oui car je n’étais pas bien dans ma peau et j’ai voulu y remédier. Il y a eu énormément de critiques et d’insultes sur les réseaux sociaux. Et cela a eu une influence sur les opérations de chirurgie. Mais attention, je ne les regrette pas toutes. Je regrette la pénoplastie et les implants fessiers. Quand je pense à mes implants, je me dis que ce n’est pas moi. Qu’est-ce que je vais dire à mes enfants plus tard ? Je me sens vulgaire avec cela.

Aujourd’hui, on vous sent plus épanoui…