Jean-Marc Nollet à la rencontre de deux initiatives citoyennes à Verviers: «Ça participe à l’image de marque d’une ville»

C’est un visiteur venu de loin qui a franchi la porte du magasin de coopérateurs Vervicoop, ce lundi. Le coprésident d’Ecolo était de passage à Verviers pour découvrir des initiatives citoyennes qui font sens et contribuent à l’économie sociale. Une démarche qu’il mène les lundis après-midi.

C’est ainsi que les projets de Vervicoop et d’Habitat InVesdre lui ont été présentés, et Jean-Marc Nollet n’a pas été déçu. À l’issue de la première étape de sa visite, il était même plutôt enthousiaste. « On m’a proposé de passer chez Vervicoop et de me rendre compte par moi-même de ce qui s’est développé depuis plus de quatre ans maintenant. [Cette initiative] correspond non seulement à un besoin local mais aussi à une capacité de relever des défis plus globaux. Que ce soit ceux du commerce équitable, de la juste rétribution des producteurs et des enjeux comme le dérèglement climatique, parce que tout ce qui se joue ici a un impact positif sur la planète », réagit le coprésident d’Ecolo. « On doit beaucoup aux citoyens qui s’engagent, aux gens qui ont eu le projet. Très souvent on a l’image du politique qui a des idées et puis qui les impose. Ici, c’est l’inverse. Le politique doit être à l’écoute de ça, c’est aussi le sens de mes visites. »