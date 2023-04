Sofian Kiyine s’encastre avec sa voiture dans le hall omnisports de Flémalle: des solutions ont été trouvées pour les clubs qui occupaient la salle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi dernier, en début de soirée, l’accident que tout le monde pensait impossible se produisait à Flémalle. Sofian Kiyine roule à vive allure sur le quai du Halage, à Flémalle, en direction de Huy, lorsqu’il s’engage dans le rond-point situé à hauteur du hall omnisports. Là, sans freiner, il percute une bordure du giratoire.

de videos

C’est alors que la Mercedes du joueur de football décolle, parcourt plusieurs mètres et va traverser un mur du hall, laissant un trou béant dans la structure. Un accident qui à quelques secondes près aurait pu virer au drame puisque des joueuses terminaient leur entraînement de l’autre côté de la salle.

Après l’émotion et l’étonnement qu’a provoqué cet accident pour le moins spectaculaire, il faut maintenant penser organisation. Et pour cause, le hall omnisports touché accueillait de nombreuses équipes à qui il a fallu trouver un nouveau toit. Et la tâche était loin d’être simple.