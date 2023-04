Sergio Siciliano, l’homme aux 34 coups de couteau, sera jugé par la cour d’assises

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chambre du conseil de Charleroi a pris une décision importante aujourd’hui, celle du renvoi de Sergio Siciliano devant la cour d’assises, avec prise de corps immédiate. Cela signifie que le quinquagénaire, qui est en détention préventive depuis un peu plus d’un an, devra attendre son procès en prison. Et que le procès aura lieu devant la cour d’assises de Mons, dès que la chambre des mises en accusation aura validé l’option du jury populaire. Il faut reconnaître que les faits sont horribles.