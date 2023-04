À Theux, le WOOD Hotel & Lodges est prêt à ouvrir ses portes

C’est officiel : un hôtel et des lodges seront prêts à accueillir petits et grands au cœur de la forêt, à Theux. « Après de nombreuses années de stress, d’excitation, de réunions, de réflexions, d’impatience, d’incompréhensions, de nuits blanches, de rires et de larmes, nous pouvons enfin dire que ça y est : le WOOD Hotel & Lodges est prêt à ouvrir ses portes », annonce le parc Forestia dans un communiqué.

Situé à Theux, le WOOD se trouve en pleine nature au sein du parc. « Découvrez nos 5 lodges disséminés dans les enclos des animaux et notre hôtel 6 chambres situé à proximité. » Les lodges et l’hôtel sont disponibles en demi-pension.