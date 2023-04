La Région bruxelloise se donne un an pour évaluer le renforcement des règles sur les trottinettes

À Paris, un peu plus de 100.000 personnes (103.084), soit 7,46 % des Parisiens inscrits sur les listes électorales ont participé à un référendum sur l’avenir des trottinettes. 89,03 % ont voté contre les trottinettes électriques en libre-service. À Bruxelles, une interdiction n’est pas encore à l’ordre du jour. « Toutefois, si d’ici un an, il n’y a pas d’amélioration en termes de sécurité routière et de respect des autres usagers, des mesures plus strictes seront envisagées », commente Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, qui suit avec beaucoup d’intérêt ce qui se passe dans d’autres villes.

« Nous devons sanctuariser les trottoirs dans notre région souvent trop étroits et saturés de signalisations et autres. Nous devons protéger les piétons et particulièrement les plus fragiles d’entre eux, les PMR. Par ailleurs, les chiffres de sécurité routière des déplacements en trottinettes ne sont pas bons. Derrière chaque chiffre, il y a une ou des victimes, ce qui est vraiment préoccupant », poursuit la ministre.

Donner une chance Elke Van den Brandt entend donner une chance à la législation adoptée par le parlement bruxellois en matière de gestion de stationnement et de nombre de trottinettes autorisées. Les arrêtés d’exécution seront examinés en seconde lecture au cours du mois qui commence. Les nouvelles réglementations devraient être d’application avant l’été. Cela permettra d’harmoniser la politique de stationnement progressivement via l’introduction des zones drop off et de sanctionner les trottinettes mal garées. Par ailleurs, le nouveau système favorise les opérateurs les plus vertueux qui pourront garder une licence importante, a rappelé la ministre.

Toujours d’après Elke Van den Brandt, près de 1.000 drop zones devraient être opérationnelles avant l’été. Partout où il y en aura suffisamment, le stationnement sera verrouillé de manière automatique ailleurs, via l’application. Pour ce qui est de la sécurité routière, la vitesse maximale a été abaissée de 25 à 20 km/h (8 km/h dans les zones piétonnes). Une campagne de sensibilisation est en cours. « Très bien sans les trottinettes » À Uccle, les trottinettes sont déjà « interdites ». « Elles ne sont pas strictement interdites car le bourgmestre n’a pas le pouvoir de les interdire. Par contre, je fais respecter le règlement général de police à la lettre car les opérateurs et les usagers s’en foutent. Et la Région procrastine. Ce règlement indique qu’on ne peut pas obstruer le passage des piétons sur les trottoirs. Toutes les semaines, une équipe retire les trottinettes et les vélos qui gênent le passage sur les trottoirs. Et cela est assorti d’une sanction administrative communale de 250 euros. Petit à petit, les opérateurs ont décidé de suspendre leurs services sur le territoire de la commune. J’ai pris cette mesure, cela faisait deux ans que je demandais à la Région de trouver une solution à ce bordel », rappelle Boris Dilliès (MR), bourgmestre d’Uccle.