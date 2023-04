Le PTB demande au gouvernement wallon de dévoiler les réductions de facture d’électricité accordées à Avery Dennison

Après une commission spéciale entre les chefs de partis au parlement wallon et les ministres de l’emploi et de l’économie, c’est au tour d’Antoine Hermant, député wallon et conseiller communal louviérois du PTB, d’interroger le ministre wallon de l’énergie Philippe Henry (Ecolo) sur les garanties d’emploi et sur la transparence liées aux accords de branche (un contrat entre la Wallonie et les secteurs industriels qui vise à réduire l’émission de CO2 des entreprises les plus intensives en énergie).

La réponse ne l’a pas convaincu : « Le ministre a répondu qu’il n’y avait aucune garantie d’emploi liée à ces aides alors que c’est une demande des syndicats. »