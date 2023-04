Prix de l’Énergie: l’électricité et le gaz poursuivent leur baisse… mais augmentent à cause des accises!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les comparateurs de prix n’ont pas encore intégré les nouvelles grilles tarifaires des différents fournisseurs mais ces nouveaux tarifs, pour avril, sont clairement toujours orientés à la baisse.

Pour ne prendre qu’un exemple, si nous examinons le tarif du contrat « Flow » d’Electrabel, l’estimation du tarif annuel en heures pleines d’un compteur bihoraire passe de 22,53 centimes d’euro à 20,34 centimes le kWh, soit une baisse de près de 10 %. Attention, il ne s’agit que d’un exemple et on ne tient compte ici que du coût de l’énergie elle-même, pas des taxes, de la distribution et du transport. Il n’empêche, comme on le voit, le marché est toujours bien orienté vers le bas.