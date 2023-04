Procès des attentats à Bruxelles: un survivant de Zaventem raconte comment Dieu l’a guidé pour venir en aide aux victimes

Fred Young perd alors conscience. Quand il reprend connaissance après quelques minutes, il voit un pied nu déchiqueté. « Je commence à me sentir triste, angoissé », confie-t-il. Très vite, il comprend être au « coeur d’un attentat », et demande à « Dieu de l’aider ». « Et tout à coup, l’angoisse s’en est allée et j’avais des objectifs pleins la tête ». En premier lieu, il s’assure que sa femme est toujours bien vivante et « entière » et, ensemble, ils se dirigent vers le trottoir, à l’extérieur.

Il raconte alors comment il est venu en aide à un homme africain qui appelait au secours. « Le Seigneur m’a aidé et maintenant, c’est à moi de venir en aide aux autres », a-t-il déclaré. Il a également assisté un autre homme dont le pied droit perdait énormément de sang. Il lui a prêté sa valise afin de surélever sa jambe et ainsi contenir l’hémorragie.

Tout autour d’eux, des personnes sont grièvement blessées, déchirées, le regard hagard. Il comprend que la mère de quatre enfants, qui attendaient dans la file d’enregistrement devant eux, est décédée.

Janet et Fred ont ensuite été emmenées à l’hôtel Sheraton, à deux pas de l’aéroport, pour y recevoir les premiers soins, avant d’être conduits à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. C’est là que Fred a découvert que Maelbeek avait aussi été ciblée.

Depuis les attentats, le couple souffre de sérieux problèmes d’audition. Fred a subi cinq opérations des tympans, impliquant à chaque fois une convalescence de deux mois. « C’est assez contraignant pour quelqu’un qui entraine des jeunes au basket », indique celui qui est à la tête d’une association sportive. Le sexagénaire présente également des problèmes de concentration et des troubles du sommeil.

« C’est difficile d’exprimer tout ce qu’on a perdu : la joie et la facilité des conversations spontanées », indique-t-il avec émotion, en malaxant une balle anti-stress. « On causait tout le temps, avant, avec Janet. Maintenant, je dois me placer à sa gauche et parler lentement », décrit-il. « C’est aussi plus difficile de suivre les discussions dans un groupe », signale ce père de trois enfants, qui souffre toujours d’acouphènes.

À la fin de son témoignage, Fred a tenu à exprimer sa gratitude pour la solidarité dont il a bénéficié. « Le terroriste qui s’est suicidé et qui voulait me tuer ne peut pas m’empêcher d’écouter la parole de Dieu, il ne peut pas m’empêcher de croire et d’espérer », a-t-il affirmé.

L’Américain a par ailleurs appelé la justice à envoyer un « avertissement fort à notre société pour qu’elle ne suive pas la voie du terrorisme, pour que les jeunes pensent à autre chose qu’à commettre des attentats, pour construire une société dans laquelle chacun aime son prochain ».