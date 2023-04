Perturbations sur la ligne de train Bruxelles–Nivelles: des navettes qui posent problème

D’autres alternatives

La société ferroviaire encourage dès lors les utilisateurs à privilégier d’autres alternatives pour se rendre à leur destination. Elle indique notamment que l’accès au parking de la gare de Braine-le-Comte est gratuit, et que les voyageurs peuvent s’y garer et prendre le train vers Bruxelles depuis ce point. Au départ de Bruxelles, les utilisateurs munis d’un ticket de train peuvent utiliser certains bus Stib et De Lijn. Cela concerne la ligne 155 entre Uccle-Calevoet et Holleken, la ligne 37 entre Linkebeek et Saint-Job, et la ligne 43 entre Viver d’Oie et Monesberg.