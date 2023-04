P2B | Robin De Weert, héros houdinois du match face à Bracquegnies: «Se donner les moyens de retourner en P1»

Grâce à leur victoire 1-0 contre Bracquegnies, les Houdinois ont effectué un grand pas vers le tour final qu’ils espèrent tant atteindre. Pour cela, ils devront assurer leurs trois dernières rencontres très abordables sur papier : « On est plutôt en bonne posture pour le tour final. C’est notre objectif depuis le début de saison de l’accrocher, voire même de jouer la montée. On va disputer nos derniers matches à fond pour se donner les moyens de retourner en P1 », ambitionne le joueur houdinois Robin De Weert. Les Spirous devront cependant montrer une meilleure réussite dans les derniers mètres que lors de leur dernière rencontre pour espérer cette ascension au sein de l’élite provinciale : « C’était très compliqué contre Bracquegnies malgré nos nombreuses occasions. Les deux formations se sont neutralisées et il nous a fallu un petit coup de chance en fin de match pour l’emporter. On a parfois manqué de précision avec notamment une latte et un poteau. »

« Tout le monde me fait confiance » Robin De Weert est satisfait de ses performances avec Houdeng et ne compte pas quitter ce club dont il fait partie depuis 10 ans : « Je m’y sens toujours bien d’autant plus que toute l’équipe me fait confiance. J’ai inscrit quelques buts cette saison et ça fait vraiment du bien au moral. On ne sait pas de quoi demain sera fait mais a priori, je devrais rester ici. »

Le championnat avait démarré doucement pour les hommes de Giovanni De Frenza mais la progression du groupe leur a permis de revendiquer une place dans le top 4 : « Au niveau du collectif, il nous a fallu un certain temps pour nous mettre dedans avec le nouvel effectif et l’arrivée du coach. Mais on commence vraiment à trouver nos automatismes et attendons impatiemment de disputer ce tour final », conclut le joueur.