La détention de deux des trois Bruxellois suspectés de terrorisme prolongée d’un mois

Huit personnes arrêtées par la police à Bruxelles et à Anvers: elles sont soupçonnées de vouloir commettre un attentat terroriste en Belgique Trois personnes ont été privées de liberté lundi soir dans le cadre d’une enquête menée par un juge d’instruction de Bruxelles au sujet de la planification d’attentats, a confirmé mardi le parquet fédéral, après que la RTBF a publié l’information.

Belga

Par Sudinfo avec Belga

Cinq autres personnes ont également été privées de liberté dans le cadre d’une enquête similaire, menée par un juge d’instruction d’Anvers. Parmi celles-ci, deux au moins sont soupçonnées de s’être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique, a précisé le parquet.

«Il existe des liens entre les deux dossiers, mais une enquête plus approfondie devra révéler dans quelle mesure les deux affaires étaient imbriquées», a expliqué l’autorité judiciaire. Il s’agit de deux enquêtes du parquet fédéral, l’une menée par une juge d’instruction de Bruxelles et l’autre par un juge d’instruction d’Anvers.

S’agissant de l’enquête bruxelloise, trois perquisitions ont été menées à Zaventem, Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek, et trois personnes ont été privées de liberté pour être auditionnées. La juge décidera ensuite si elle délivre des mandats d’arrêt à leur encontre ou non. Ces personnes sont soupçonnées de s’être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique.

S’agissant de l’enquête anversoise, cinq perquisitions ont été menées à Merksem, Borgerhout, Deurne, Molenbeek-Saint-Jean et Eupen. Cinq personnes ont été privées de liberté pour être auditionnées. Là aussi, le juge décidera ensuite s’il délivre des mandats d’arrêt à leur encontre ou non. Au moins deux de ces personnes sont soupçonnées de s’être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique. «La cible de l’attentat n’a pas encore été déterminée», a ajouté le parquet fédéral.