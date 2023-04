Didier Van Cauwelaert: «À chaque Sortie, j’ai le trac du débutant»

Pourquoi avec écrit cette suite, près de 26 ans après les premières aventures de l’esprit de Jacques, ce quincaillier aixois ?

J’ai une faible liberté de décision face à la pression intérieure qu’exercent les personnages. En plus, ici, il y avait une pression extérieure des lecteurs qui me demandaient des nouvelles de Jacques. D’une part, il y avait l’attente du public et puis un personnage qui ne me lâchait pas, mais je ne savais pas du tout comment le faire revenir alors qu’il était parti sous d’autres cieux. Et je me suis réveillé un jour avec l’idée de la chose la plus brutale qui soit, une exhumation pour recherche de paternité. Une jeune étudiante apprend que son père a commis plus d’une trentaine de viols de fillettes. Pour la protéger, sa mère va inventer un mensonge avant de se suicider : son vrai père n’est pas cet homme mais Jacques Lormeau, un ami d’enfance décédé avec qui elle a couché il y a 25 ans.