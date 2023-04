Mithra a enfin son nouveau CEO, David Horn Solomon, un américano-canadien spécialisé dans le monde pharmaceutique

Mithra Pharmaceuticals vient d’officialiser ce mardi matin la nomination de son nouveau CEO pour remplacer Léon Van Rompay démissionnaire. Il s’agit d’un médecin de formation qui a travaillé durant toute sa carrière dans l’industrie des sciences du vivant.

David Horn Solomon (55 ans) est américano-canadien, il est diplômé en médecine de l’université Cornell de New York et a déjà dirigé plusieurs sociétés pharmaceutiques par le passé en France, en Angleterre, en Norvège et aux États-Unis. Il prendra officiellement ses fonctions le 11 avril.