«Elle était vraiment odieuse»: cette rencontre de Florent Pagny avec une célèbre chanteuse ne s’est pas du tout bien passée

de videos

Et d’expliquer : « Il ne m’a pas fait de cadeau sur scène pendant notre duo, mais il a eu peur que je me plante et m’a filé un coup de main. Cela m’a permis de faire une harmonie, un truc que je fais rarement car je n’ai pas cette oreille musicale aussi pointue. » Pour Florent Pagny, ça restera une prestation incroyable : « Il m’a complimenté et c’était sincère. Ce monsieur m’a rendu un service extraordinaire, il m’a donné des lettres de noblesse, chanter avec lui, c’était exceptionnel. »