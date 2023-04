WTA Charleston: Elina Svitolina battue pour son retour à la compétition après un an d’absence

L’ancienne N.3 mondiale, en septembre 2017, et désormais sans classement, était absente depuis un an pour cause de guerre dans son pays et de grossesse.

Âgée de 28 ans, Svitolina, épouse du tennisman français Gaël Monfils et père d’une petite Skaï, son premier enfant né mi-octobre, a été battue par la Kazakh Yulia Putintseva (WTA 47) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4 au bout d’une rencontre qui a duré 2 heures et 46 minutes.