Double mauvaise nouvelle à la pompe: les prix du diesel et de l’essence en hausse dès ce mercredi!

Dans le détail, l’essence 95 RON E5 et l’essence 95 RON E10 verront leur prix maximum augmenter d’0,067 et 0,061 euro, à respectivement 1,8650 et 1,8450 euro le litre. Pour l’essence 98 RON E5 et l’essence 98 RON E10, les prix s’établissent à 2,0060 (+0,069) et 1,9840 euro le litre (+0,071).

Quant au diesel B7, son nouveau prix maximum gagne 3,6 centimes, à 1,8290 euro le litre.