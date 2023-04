«Ladies dans la construction» à Saint-Servais le 20 avril, pour sensibiliser les femmes aux métiers dans ce secteur

Au cours des cinq dernières années, le nombre de femmes a augmenté de 28 % dans les formations du Forem consacrées aux métiers de la construction.

En 2022, elles étaient ainsi 228 à se former, en particulier aux métiers de peintre, carreleuse, menuisière et dessinatrice de la construction. Et Embuild constate le même phénomène : selon la confédération belge de la construction, le nombre de salariées a augmenté de 19 % entre 2015 et 2020, le nombre d’indépendantes ayant bondi de 35 % durant la même période.