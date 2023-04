Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «En Belgique, on est à côté de la plaque»

Cette semaine, Pascal Croughs nous parle du manque de reconnaissance que l’on a envers nos anciens, nos légendes comme il les appelle. « Dans des pays comme l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne ou encore les Pays-Bas, il y a des statues partout. Ça prouve qu’en Belgique, on est vraiment à côté de la plaque. Quand je vois ce qu’un joueur comme Jan Vertonghen a fait pour notre pays, je me demande comment il peut recevoir autant de critiques. On se doit de respecter nos légendes. »

Pour notre consultant, cette culture de « reconnaissance » envers les légendes devrait être appliquée dans les grands clubs belges, mais également dans les clubs provinciaux et régionaux. « Peu importe le niveau dans lequel il évolue, chaque club doit afficher les joueurs qui ont l’ont marqué. Ça peut simplement se faire en mettant des photos ou des maillots de ces joueurs au mur, mais il faut qu’il y ait des initiatives de la sorte. Ça crée un lien entre les jeunes et les anciens, ça réunit et ça permet de connaître les racines d’un club. C’est plus important que ce qu’on ne le pense. »