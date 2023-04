Garbine Muguruza renonce à Roland Garros et Wimbledon

L’Espagnole de 29 ans, retombée au 132e rang mondial, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle va s’éloigner de courts jusqu’à l’été. Elle ne jouera pas les deux Grands Chelems de Roland Garros et Wimbledon, qu’elle a inscrit à son palmarès respectivement en 2016 et 2017.

Muguruza n’a plus joué de match cette saison depuis son élimination au premier tour à Lyon fin janvier. « Je passe mon temps avec ma famille et mes amis et cela a déjà été une période très saine et fantastique », a-t-elle écrit dans un court message. « Je vais prolonger cette période jusqu’à l’été. Je vais donc manquer la saison sur terre battue et herbe. Merci pour tous les beaux messages », a-t-elle conclu.