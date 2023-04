Fausses informations, injures, menaces: le tribunal de Mons donne raison à Pairi Daiza face une ASBL qui dénigrait le parc

Reconnus coupables d’atteinte à l’honneur et à la réputation, d’utilisation de termes injurieux, outrageants voire menaçants ou encore d’utilisation de fausses informations dans un but de sensationnalisme, l’ASBL et son représentant sont condamnés à verser 12.500 euros de dommages et intérêts, auxquels s’ajoutent 225.000 euros d’astreintes imposées pour non-respect de décisions judiciaires antérieures. Pairi Daiza et Eric Domb s’engagent à reverser l’intégralité de ces sommes au profit de la préservation des espèces animales menacées.

Les limites de la liberté d’expression En 2019, le Parc et son fondateur Eric Domb ont été pris pour cibles par l’ASBL Wolf Eyes et son administrateur Jean-Michel Stasse. Plusieurs mois durant, ceux-ci ont multiplié sur leurs pages Facebook respectives et leur site internet les accusations totalement mensongères, d’une grande gravité et jetant le discrédit sur l’action de Pairi Daiza et de ses équipes. Les attaques répétées se sont largement propagées sur internet.

« À trois reprises, la justice a contraint l’ASBL et son administrateur à supprimer leurs allégations mensongères. Las, tant l’ASBL que son administrateur ont affiché le mépris le plus total pour les décisions judiciaires rendues, refusant de les respecter, et entraînant de facto une accumulation d’astreintes. En novembre 2002, celles-ci s’élevaient à 225.140,60 euros », a indiqué le parc animalier.