Gros changement sur Twitter: Elon Musk remplace l’oiseau bleu par une image de chien (photo)

«Comme promis», a commenté le patron du réseau social Elon Musk, renvoyant à une conversation avec un internaute l’enjoignant à acheter Twitter et changer son logo par celui de Doge.

Dans cette interaction en ligne, le multimilliardaire se demande si une nouvelle plateforme est nécessaire. Ce à quoi l’internaute lui répond d’acheter simplement Twitter. «Et change le logo de l’oiseau par un Doge», ajoute-t-il. «Haha ce serait diiiingue!» ("Haha, that would (be) sickkk"), s’amusait alors Elon Musk.