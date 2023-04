Lisa a commencé à avoir mal au cou: 4 heures plus tard, la Belge de 26 ans était paralysée, les médecins ne sont pas certainsde l’origine de sa soudainemaladie

La vie de Lisa a basculé le 13 mai 2020. La Belge, qui était dans sa dernière année de pratique de droit, était loin de se douter que son soudain mal de cou allait autant empirer. En effet, 4 heures après avoir ressenti la première douleur, la jeune femme était paralysée.

Elle se remémore auprès du NB le jour où elle s’est rendue aux urgences, en pleine crise du Covid-19 : « À cause du corona, j’ai dû attendre seul dans la salle d’attente. Je me suis soudainement senti très mal, après quoi je suis tombé la tête sur le sol ». S’en sont suivis des mois d’hospitalisation et de rééducation. « C’était une période difficile. C’était en plein corona et je n’avais pas le droit de recevoir beaucoup de visiteurs. Cette période était déjà très intense pour moi de toute façon et si tu n’as pas le droit de revoir tes amis, ça fait vraiment mal ».