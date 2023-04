31e saison de théâtre à l’école

C’est ce 2e choix qu’a retenu cette année Marie-Christine Deward, coordinatrice de l’action. Le public cible : les élèves des primaires P3-P4-P5-P6 de tout Malmedy, plus les P1 et P2 de l’Ecole du Centre. Dans un partenariat avec la bibliothèque, celle-ci a repris une partie de la tâche, c’est-à-dire les maternelles et les enfants P1- 2 des autres écoles de la ville. Cela fait en tout presque 700 personnes – élèves et enseignants. Rassembler tous les élèves de Malmedy depuis les maternelles jusqu’à la sixième, n’est manifestement pas une mince affaire, d’autant plus qu’il s’agit de petits et de tout-petits enfants. Et on n’a pas oublié les apprenants du cours de français que donne l’asbl, les adultes. Ils avaient été invités aussi.

« Le reTour du Monde », par Le Ba Ya Trio

C’est donc un spectacle musical que nos enfants ont pu voir – et surtout écouter – cette année. Mais pourquoi ce drôle de nom Le reTour du Monde ? Parce qu’il y avait déjà eu un premier spectacle qui s’appelait Le Tour du Monde, donc à présent c’était le reTour. Samir Barris, Nicholes Yates, Benoit Leseure, les 3 musiciens-chanteurs qui donnent le spectacle, sont super-doués non seulement en musique, mais aussi dans l’art du spectacle pour enfants : la composition du spectacle, sa tenue, la manière de s’adresser aux enfants, le message éducatif recherché, etc. Autant dire que les enfants ont passé un moment musical instructif en « voyageant » de la Nouvelle Zélande à l’Espagne et en Irlande, de la Chine vers la Turquie ou l’Afrique… Selon l’âge de l’enfant, on apprend ou on révise au passage quelques notions de géographie. Et pour y avoir assisté, on peut témoigner : les adultes adoreraient eux aussi un tel spectacle, tellement il est bien fait. Ce n’est pas pour rien que la coordinatrice a fait venir ce trio, elle qui connaît bien ce qui se fait en la matière. Les chansons sont mises en contexte, les paroles sont traduites en français, et, en plus, ils font des arrangements : le trio Le Ba Ya se situe dans la zone élevée du classement. Ce n’est pas le seul spectacle de qualité qu’au fil du temps l’asbl a proposé aux élèves et familles, espérons que cela continue.