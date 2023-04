Les Artisans Réunis et la Cavatine chantent pour la Maison Speranza

Après une superbe journée « Portes Ouvertes » le samedi 25 mars dernier où nous avons pu présenter l’évolution des travaux de la Maison, vivre l’un ou l’autre défi et partager un moment très convivial avec nos très nombreux visiteurs, voici déjà que notre prochaine activité se présente.

Et quelle activité ! Un concert de deux chorales au profit de la Maison Speranza, future habitation partagée entre 4 personnes déficientes intellectuelles et 4 autres engagées dans la vie active. Celui-ci se déroulera le dimanche 16 avril à 15h30 en l’église Saint Sébastien de Stavelot. Ce jour-là, la Royale Chorale des Artisans Réunis, dirigé par Antoni Sykopoulos, et la Cavatine et ses p’tits chanteurs, sous la direction de Sophie Breuls offriront un grand concert dont l’entièreté des bénéfices ira à la Maison Speranza.